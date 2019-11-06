محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده بحضور زوجته و نجوم الفن (صور)

احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44 الذي وافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني برفقة زوجته ومجموعة من أصدقائه الفنانين.

هذا و انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل ظهر فيها حماقي مع زوجته ومع الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش وأنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وتامر حبيب وأكرم حسني وأمير طعيمة وبعض الأصدقاء.

يذكر أن محمد حماقي يشارك في الموسم الخامس من برنامج The Voice الذي يعرض عبر قناة mbc وتضم لجنة تحكيمه راغب علامة من لبنان وأحلام من الإمارات وسميرة سعيد من المغرب.