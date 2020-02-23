محمد رمضان: "باسم سمرة ما كنش بوعيه".. وفنان مصري يحاربني!

ما يزال اسم محمد رمضان حديث السوشال ميديا حتى هذه اللحظة بسبب قضية الكابتن من جهة، وبسبب قرار منعه من الغناء من جهة أخرى.

محمد رمضان الذي أطل مع "وائل الأبرشي" أطلق عدة تصريحات مثيرة منها:

- فنان صف أول وله شركة إنتاج ضخمة يعمل على محاربتي، إذ أن محاميه هو من أرسل الطلب لنقابة الموسيقيين لمنعي من الغناء، ومحاميه الأخر تكفل بقضية الطيار.

- جميع الفنانين وعلى رأسهم اللبنانيين التقطوا صور من داخل كبينة التصوير ولم تتم محاسبتهم!

- الطيار لا يفكر بالرجوع إلى عمله وإلا لكان قدم قرار الطعن!

- الطيار طلب مني مبلغ 9.5 مليون جنيه مصري كتعويض

- الممثل باسم سمرة لم يكن في وعيه وإلا لوجد يدي جاهزة للرد

- لن أتوقف عن إستعراض ممتلكاتي للجمهور لأني لا أريد ان أخفي أي شيء عنهم!

في نفس السياق، دافع رمضان عن نوع الأغاني التي يقدمها وأكد أنه لا يرى أي عيب فيها، أما فيما يتعلق بلبسه وإطلالاته أكد أن نوع العرض الموسيقي الذي يقدمه يحتاج لهذا النوع من الملابس وهو ستايل غناء عالمي، مضيفاً أنه ليس من الفنانيين الذين يضعون المايك تحت "أباطهم" ويطلب منهم التصفيق!

للمزيد من قسم الترفيه:

سيرين عبد النور وقبلة جريئة تُشعل السوشال ميديا.. فيديو!

زوجة قصي خولي تنفي عملها بهذه المهنة الجريئة وأول ظهور لحماته.. فيديو!

هند القحطاني تثير الجدل بـ وصلة رقص.. وهكذا ردت على إعلامي طالبها بـ"الاحتشام"!