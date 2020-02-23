سيرين عبد النور وقبلة جريئة تُشعل السوشال ميديا.. فيديو!

احتفلت النجمة اللبنانية "سيرين عبد النور" بعيد ميلادها الـ 43 برفقة زوجها وأصدقائها المقربين في أحد المطاعم الفاخرة في لبنان.

وتألقت سيرين بفستان ملون بكتف واحدة واختارت تسريحة شعر بسيطة من أجل حفل عيد ميلادها.

ما إن بدأت الاحتفال، حتى انتشرت فيديوهات راقصة للفنانة من حفل عيد الميلاد، وكان أبرزها فيديو لها برفقة زوجها بأوضاع رومانسية ويتبادلان القبل، مما أثار حفيظة البعض الذي اعتبر أنها حركات مبالغ فيها.

سيرين التي تلقت التهاني من زميلاتها في الوسط الفني وعلى رأسهم النجمة اللبنانية إليسا، انتشر فيديو راقص لها على أنغام أغنية "بدي دوب"، وتداول نشاط السوشال ميديا الفيديو وأبدو إعجابهم برقص سيرين وحركاتها العفوية.

يذكر أن سيرين عبد النور تعيش حالة من النشاط الفني، إذ كانت قد اطلقت مؤخراً فيديو كليب "ليلة" من إخراج "جاد شويري" وتمكن من تحقيق أصداء إيجابية ونسبة مشاهدة وصلت ما يقارب الـ مليون مشاهدة، كما عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسلها القصير "الديفا" الذي نال إعجاب النقاد وحقق أيضاً أصداء جيدة.

أما فيما يتعلق بـ عيد الحب، فقد أحيت حفلا ناجحاً في الأردن وتألقت بفستان أحمر قصير وسط تفاعل كبير من الجمهور على أغانيها القديمة والجديدة.

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