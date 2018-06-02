محمد رمضان

رد عدد من الفنانين المصريين على استخفاف الممثل محمد رمضان بزملائه، واستخدامه عبارات تحمل الكثير من التعالي والاستخفاف بالآخرين.

وقال رمضان في منشور له عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الأغنية كاملة علي قناتي علي اليوتيوب اللينك علي البايو ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء".

ورد أحمد السعدني على رمضان كاتباً: "في فنان يكتب لزملائه لا عزاء للاغبياء مبروك لكل الزملاء على تعبهم وشغلهم وربنا يكرم الجميع سهلة على فكرة قول ورايا كده".

وظهر رمضان في فيديو آخر، خلال تشغيله محرك سيارته الفارهة من خلال بصمة الأصبع، ويستمع في سكون إلى الاغاني الغربية، ثم ينطلق بالسيارة، وكتب على الفيديو: "صباح النجاح".

وشن الشاعر أمير طعيمة هجومًا حادًا على رمضان، داعيًا إلى مقاطعة مسلسله الرمضاني "نسر الصعيد".

وكتب طعيمة عن كلام رمضان: "في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحيي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله وفيهم العشرات يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم" متابعا "طبعا كالعادة هيقول انه ما يقصدهمش، طب والاغنية البيئة اللي مشغلها واللي بتقول انك بارم ديله ورقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي إحترام للمنافسين".

وأضاف: "أتمنى من أصدقائي الممثلين اللي هيقروا البوست ده او هيوصلهم انهم يمتنعوا عن مشاركة آل باتشينو الجيل في أعمال مستقبلية احتراما لأنفسهم ولجمهورهم، وخاصة أن محمد رمضان عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط".

وختم: "نصيحة من شخص هتقرا ما كتبه وهيبقي عدوك وده شيء لا يعنيني: يا إبني من تواضع لله رفعه، احترم زمايلك واحترم ان فيه ناس بتحبك ممكن تكون بتنام من غير عشا وبطل الجو ده لأنه عيب ولا يمت للفن الحقيقي بصلة".

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