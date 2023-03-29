محمد رمضان في مرمى انتقادات الجمهور...فما علاقة نور الشريف؟

البوابة-يواجه النجم محمد رمضان، العديد من الانتقادات والاتهامات تزامناً مع عروض مسلسله (جعفر العمدة)، المذاع في شهر رمضان 2023، حيث اتهمه البعض بتقليد النجم الكبير الراحل نور الشريف، في مسلسل (عائلة الحاج متولي) بسبب تشابه فكرة تعدد الزوجات.

وفي مقابلة مع برنامج (ET بالعربي) علق رمضان قائلاً: (شيء أفتخر به أن يوضع إسمي فى جملة واحدة مع فنان ونجم كبير مثل نور الشريف لكن تعدد الزوجات فى المسلسل ليس الأساس، مشيراً إلى أن المشروعين مختلفين تماماً وأن مسلسله مختلف عن الحاج متولي).

جدير بالذكر أن مسلسل (جعفر العمدة) من بطولة منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي ومنذر ريحانة، وإخراج محمد سامي.