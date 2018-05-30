غضب محمد رمضان بعد استبعاده من إعلان أحمد زكي وهذا هو السبب

محمد رمضان

بعد كشف تقارير صحفية عن غضب الفنان محمد رمضان من تجاهله من المشاركة في إعلان أحمد زكي لصالح مستشفى 500 500، تم تداول السبب الحقيقي الذي دفع صناع العمل لاتخاذ هذا القرار.

وعن سبب استبعاد محمد رمضان من المشاركة في إعلان أحمد زكي، يتردد أن الأمر يعود لرغبة صناع العمل أن تظهر الحملة كعمل جماعي، وألا يحاول السيطرة على الأجواء بوصفه إنه هو نجم الإعلان، إلى جانب نوعية الأعمال التي يقدمها محمد رمضان والتي تنحسر بشكل كبير في البلطجة، كانت من أسباب عدم مشاركته، بحسب موقع فوشيا.

وكانت هناك تسريبات كشفت عن غضب محمد رمضان من عدم الاستعانة به في إعلان أحمد زكي، وأن مصدر مقرب منه قال إنه يعتبر نفسه خليفة الراحل، الأمر الذي أثار استيائه من عدم دعوته للظهور في الإعلان، بحسب صدى البلد.

أما النجوم المشاركين في إعلان أحمد زكي، فظهرت دموعهم بوضوح في لقطات عدة من الإعلان، ومنهم منى زكي ويسرا وابنه هيثم أحمد زكي وعمرو سعد.

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