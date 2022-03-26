محمد رمضان يتحدى الخوف و يصر على الغناء في السعودية برفقة ابنه

أعلن النجم محمد رمضان إحياء حفله المقرر له اليوم السبت، بمدينة جدة بالسعودية فى موعده دون تغيير، متحديًا الهجمات التي وقعت على الأراضي السعودية .

ونشر رمضان صورة برفقة ابنه فى طائرته الخاصة فى طريقهما إلى السعودية، وعلق: (أنا وابني و فريق عملي دلوقتي فى طريقنا لجدة وحفلتي في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي.. نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك.. اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها.. واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر).

ويشارك محمد رمضان في دراما رمضان المقبل بمسلسل (المشوار) الذي يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.