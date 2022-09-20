محمد رمضان يرد على دعوات الغاء حفله في الاسكندرية

أكد الفنان محمد رمضان، ان حفله في الاسكندرية سيقام في موعده في 7 اكتوبر/تشرين الأول المقبل وانه لاصحة لالغاءه كما تردد في الساعات الماضية .

ونشر محمد رمضان، عبر خاصية (ستوري) على حسابه الشخصي بموقع (إنستغرام) بوستر بمناطق حجز التذاكر.

وكان قد تداول عدد من مستخدمي (تويتر) تغريدات أظهرت الدعاية الخاصة بحفل محمد رمضان في الشوارع بعد وضع علامة x عليها، مع رسائل مثل (أنت غير مرحب بك في أعرق مدن الفن، مدينة سيد درويش)، و(غير مرحب بك في الإسكندرية).

وبالرغم من عدم إصدار أي إعلان رسمي بإلغاء الحفل، علق بعض مستخدمي (توتير) على هذه الدعوات مرحبين بإلغاء حفل محمد رمضان، ومطالبين باتخاذ نفس الخطوة في المحافظات الأخرى، متهمين محمد رمضان بنشر البلطجة والعنف من خلال أعماله الفنية.