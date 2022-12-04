محمد رمضان يثير الغضب في حفل "مدل بيست".. جمجمة وإشارات ماسونية

دائمًا ما يثير الفنان المصري محمد رمضان الجدل بحفلاته الغنائية، فهو يستمتع باستفزاز جماهيره أكان ذلك بإطلالاته أو مظاهر البذخ التي يتعمد استعراضها على خشبة المسرح.

محمد رمضان يرتدي قناعًا في حفل "مدل بيست"

وخلال إحيائه حفلًا جماهيريًا ضخمًا في مهرجان "مدل بيست" على هامش فعاليات موسم الرياض، اختار رمضان ارتداء بدلة سوداء بالكامل نسَّقعها بقبعة سوداء مطرزة بالذهبي، في حين أخفى ملامح وجهه بقناع ذهبي، لحظة صعوده المسرح على أغنيته "مافيا".

وما زاد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو فتح قميصه واستعراض صدره العاري بينما يؤدي حركاته الراقصة بحماس وسط تصفيق الجماهير.

لحظة دخول #محمد_رمضان لإحياء حفل ال #مدل_بيست 🔥 pic.twitter.com/NLvavKqvvz — فتنه | فورديل 15% ADX41 (@be4andafters) December 3, 2022 رموز ماسونية كما استهجن البعض الحركات التي أداها رمضان بأصابعه، حيث رفع إصبعيه الخنصر والسبابة مع إنزال أصابعه الأخرى، إذ اعتبروا أنها تحمل دلالات شيطانية لها علاقة بالماسونية، إلَّا أن البعض عدها حركات طبيعية حماسية لا أكثر. في حين رأى البعض اختياره للجمجمة دليلًا مؤكدًا على الماسونية، فرمز الجمجمة في المعبد الماسوني يشير الى الولادة الجديدة ويعمل بمثابة تذكير بأهمية الاستيقاظ الروحي.

محمد رمضان يتعرض للهجوم

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحفل الذي قدمه رمضان، فكتبت إحداهن ساخرة: "اتخيل لو اني ادفع فلوس عشان محمد رمضان وميريام فارس يرقصون قدامي".

وانتقد آخر: "محمد رمضان يرتدي قناع الجمجمة الذهبية من خلال حفل السعودية "يا أمه ضحكت من جهلها امم" لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكتب آخر ساخرًا: "فوق الذنب والقرف والحر اروح عشان اشوف محمد رمضان متفصخ ويرقص ذنب على الفاضي".