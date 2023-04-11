محمد رمضان يحيي ثاني أيام عيد الفطر في الإمارات

البوابة-يحيي الفنان محمد رمضان حفلا حفلا غنائيا كبيرا ثاني أيام عيد الفطر السعيد في جزيرة ياس في أبو ظبي بالإمارات .

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع (تويتر):(أقوى حفلة في الإمارات ثاني أيام عيد الفطر ، ثقة في الله نجاح).

من ناحية أخرى انتهى محمد رمضان خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد (هارلي)، المقرر عرضه في عيد الفطر، ويجمعه بعدد من النجوم أبرزهم مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، أحمد داش، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، وإخراج محمد سمير.

ويجسد رمضان خلال الأحداث شخصية شاب يدعى هارلي يعمل مهندس ميكانيكا، بينما يجسد محمود حميدة دور والد مي عمر، أما أحمد داش فيقدم شخصية شقيق رمضان، ويقع في دائرة الإدمان، ويُقتل خلال الأحداث ويحاول رمضان الانتقام له.