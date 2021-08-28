محمد رمضان يرد على اتهامه بشراء دكتوراة فخرية

رفض الفنان محمد رمضان الاتهامات التي طالته خلال الأيام الماضية حول دفعه أموالا مقابل الحصول على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان .

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية داليا كريم بتليفزيون (الجديد) اللبناني والذي يعد أول ظهور إعلامي له بعد أزمة (الدكتوراة الفخرية).

وقال رمضان ردًا على سؤاله حول حقيقة شرائة للدكتوراة الفخرية : (لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراة ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة ويتمنى أن يتحدث عنه الناس).

وتابع رمضان : (أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراة ، عندما قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها )، حسب موقع في الفن.

وحول الإنتقادات التي وجهت له مؤخرًا أوضح رمضان أنه يستمع إلى النقد الموجه له طوال الوقت ، ويتقبله لأنه على حد وصفه (ضمير الفنان) .

كانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان محمد رمضان حصوله على الدكتوراة الفخرية من وزارة الثقافة اللبنانية ، وهو مادفع الوزارة لإصدار بيان ينفي صلتها بهذا التكريم ، وتطورت الأحداث لتصدر نقابتي الممثلين والموسيقيين بلبنان بيانين نفيا فيهما صلتهما بهذا التكريم .