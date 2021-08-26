خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. فئران وحشرات!

حملة سخرية تعرض لها الفنان المصري محمد رمضان بعد أن شارك منشور جديد عبر حسابه في انستقرام يعبر فيه عن شكره لحصوله على جائزة "سفير الشباب العربي".

المنشور جاء فيه تحديداً "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

الرد جاء سريعاً وليس من الجمهور فقط بل من زميله الممثل المصري "خالد السرحان" والذي شارك منشور جاء فيه "الحمد لله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات".

نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد والذي كان قد وقع أسفل الشهادة نفى بدوره منح أي شهادة دكتوراه فخرية لـ محمد رمضان… وتابع"أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات"... وشدد أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بأن النقابة لا تمنح دكتوراه فخرية في المجال، وإنما تمنح عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة الفنية أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة الفنية.



يذكر أن محمد رمضان كان قد فُجع بوفاة حماته منذ أيام وشارك الخبر الحزين بمنشور جاء فيه "انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب"...

من بعدها بيوم واحد عاد وشارك صُور وفيديوهات له من حفل أحياه في منطقة الساحل الشمالي واثارت المنشورات هجوم الجمهور عليه لأنه لم يحترم وفاة حماته ولم يؤجل أعماله الفنية أو حتى مشاركة صُور الحفل والمنشورات.

للمزيد من قسم الترفيه:

حورية فرغلي تطل لأول مرة من بعد تجميل الانف.. والجمهور ينبهر بالنتيجة!

نانسي عجرم إلى جانب شقيقتها بظهور نادر!

نبيل عجرم شقيق نانسي عجرم يدخل القفص الذهبي بزواج مدني في قبرص.. شاهدوا!