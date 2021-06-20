محمد رمضان يرد على اتهام سميرة عبد العزيز له!

نفى الفنان المصري محمد رمضان التهم الموجهة له بالإساءة إلى مواطنته"سميرة عبد العزيز".

وفي التفاصيل، خرج محمد رمضان بفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: " "حق الرد على قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز.. الكلام اللى قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق.. وعمرى في حياتى ما كلمت حد أكبر منى بالطريقة دى.. وعمرى في حياتى ما اتكلمت في التفاصيل دى.. وأكتر شيء أسعدنى قبل ما أعمل الفيديو ده جمهورى ما صدقش".

سميرة عبدالعزيز تكشف عن تعرضها للإهانة من محمد رمضان

وبالعودة إلى أصل المشكلة، صرحت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز بتعرضها للإهانة من قبل محمد رمضان، حيث قام كما زعمت بارسال رسالة لها يقول فيها: "يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وعلى خلفية هذا الاتهام قدمت نقابة الفنانين برئاسة أشرف عبد الزكي اعتذار للفنانة "سميرة عبد العزيز".

كما أن سميرة عبد العزيز رفضت أن تقدم بلاغ "سب وقذف" ضد محمد رمضان وقالت: "لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زي ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل".

وأضافت: "والله أنا ما أعرفه وعمرنا ما تقابلنا ولا عمري شفته ولا حتى جمع بينا شغل.. الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه اتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة.. ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص".

يذكر أن سميرة عبد العزيز رفضت تأديت دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن الحلال". وجاء هذا الرفض بسبب قناعات شخصية بعدم حبها لدور البلطجة والحارات الشعبية. كما أنها نفت أن يكون السبب هو محمد رمضان كشخص.

أما في ما يخص المجال الفني، فقد طرح محمد رمضان أغنية جديدة تحمل اسم "ثابت"، وقد حصلت على أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.