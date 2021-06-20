ريهام حجاج في مرمى فجر السعيد.. والأخيرة تقف في صف ياسمين عبد العزيز

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على انستغرام على خلفية الصراع الأخير بين المصرية ريهام حجاج وياسمين.

وبينت فجر السعيد موقفها بشكل واضح وانحيازها لطرف ياسمين عبد العزيز، حيث علقت على الصورة: "معلش … لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الراس او تلف في خلايا المخ … ممكن #الهفه تخلينا نقارن بين النجمه #ياسمين_عبدالعزيز والممثله #ريهام حجاج… فتلك هي المصيبه … وياااااااااللهول بصوت #يوسف_وهبي !!! اين الثرا من الثريا…؟!!!"

وأضافت: "ياسمين عبدالعزيز ممثله من طراز نادر ولديها قبول عالي أما الأخت الثانيه فممكن تكون زوجه وأم وأذا حبت تنوع #تعرض_أزياء وشووووكررررن".

خلاف ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

وبالعودة إلى الخلاف الذي حصل بين ريهام حجاج ومواطنتها ياسمين عبد العزيز، فقد بدأ منذ عرض حلقة برنامج "سهرة خاصة" والتي جمعت الإعلامية بوسي شلبي مع ريهام حجاج، وما أثار الجدل هو اعتبار الأخيرة لياسمين بـ "طرف ثاني" على خلفية زواج ريهام حجاج من طليق ياسمين عبد العزيز والذي يدعى "محمد حلاوة" بعد سنة من الانفصال.

وقالت في اللقاء الصحفي: "يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين، محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني الآخر طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى، كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة.

وأشارت: "ممكن جدًا الاتنين ينفصلوا لأسباب خاصة بينهم، الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زي دي، إحنا بنعاني من ده عشان إحنا مشاهير."

وأردفت: "الجمهور المحترم مابيتدخلش في الحياة الخاصة للفنانين الناس اللي بتنتقد وبتكتب على السوشيال ميديا ده مش الجمهور، بقى عندنا اختلاط في الجمهور بين رأيي والتطفل لما حد بيبدي برأيه في حاجة لا تعنيه، الحقيقة مافيش أي حرب وكل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب دي غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع أرد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب."

ونشرت ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من عرض الحلقة وعبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة كتب عليها: " تخيل أنا حرقلك دمك من غير ما أعملك حاجة مبالك بقا لو عملت؟" وعلقت بدورها على الصورة: "الصمت مش ضعف الصمت قوة".

مما اعتبره الجمهور رد على كلام ريهام حجاج. ودخلت شقيقة "محمد حلاوة" هذه الحرب فقد ظهرت بفيديو تم نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام تمدح زوجة شقيقها وتنتقد ياسمين عبد العزيز.

وقالت لمياء حلاوة في الفيديو: "الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتى وأختى وزوجة أخويا، أنا فرحانة جدا بيه، خاصة إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها."

وتابعت: "الحاجة اللى ضايقتنى وأزعجتنى جدا، ودى حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كم ساعة، زى حرابيق، وكلام ميتصحش يتقال، يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم، وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا مابنردش عشان مصلحة ولادنا، عشان ده اللى اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا."

وقامت بتوجيه رسالة لطليقة شقيقها: "بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده، إحنا خلاص خرجناكى من حياتنا وقفلنا صفحتك، مش بس كدة ما بنفتكركيش، وعايزينك انتى كمان تركزى في صفحتك وتنسينا، وحاولى إن أنتى تكونى سعيدة، لإن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يارب يكون الكلام ده وصلك، لأن أنتى بكدة بتبوظى الصفحة الجديدة بتاعتك كمان."

يذكر أن ياسمين عبد العزيز تزوجت من الفنان أحمد العوضي منذ ما يقارب السنتين.