محمد رمضان يرد على انتقادات كليب "كازانوفا" بطريقته الخاصة (صورة)

قرر الفنان المصري محمد رمضان، الرد على الانتقادات التي وجهها كثيرون إليه، بعد طرحه أحدث فيديو كليب، مساء الإثنين الماضي، عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان رمضان قد طرح كليب "كازانوفا"، الذي استعان فيه بالرسوم المتحركة وتعاون من خلاله مع المغنية يسرا الجندي، لأول مرة.

وأثار الكليب الانتقادات ضد رمضان، كالعادة، بسبب موضوع الأغنية التي يتباهى من خلالها بعلاقاته النسائية، ورغبة السيدات في الارتباط به، بطريقة مبالغ فيها.

وردًا على ما أثير ضده، نشر محمد رمضان صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وهو يضع يده على وجهه، في رسالة إلى أنه لا يرى أحد.

وعلق رمضان على الصورة، قائلًا: "مش شايف غير جمهوري، ثقة في الله نجاح".

يأتي ذلك بعد أن جمع فيديو كليب أغنيته الجديدة، أكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحه على قناة محمد رمضان بـ"يوتيوب".

ونشط محمد رمضان في مجال الغناء منذ أكثر من عامين، إلى جانب التمثيل في السينما والتلفزيون، وأطلق العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة خيالية، مثل "نامبر وان"، "مافيا"، "أنا الملك"، "القمر"، "عايزينها فوضى"، "فيرس" و"رايحين نسهر" وغيرها.

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