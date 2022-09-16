ناهد السباعي تهاجم محمد رمضان و تسخر منه: (إسأل جوجل!)

هاجمت الفنانة المصرية ناهد السباعي، الفنان محمد رمضان بعدما عقد مقارنة بين أفلامه، والأعمال التي قدمها جدها الراحل فريد شوقي.

وكان رمضان قد ]افع عن نفسه بعج اتهامه بإفساد الذوق العام نتيجة أفلامه التي قدمها في بداية حياته مثل (عبده موته)، معتبرًا أن بداية حياته العملية تشبه بداية فريد شوقي.

وكتبت السباعي عبر حسابها الشخصي على تطبيق (إنستغرام): (لو متعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل جوجل، أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، حميدو).

وكانت والدتها المنتجة ناهد شوقي، هاجمت الفنان محمد رمضان، في منشور مماثل، معتبرة أن (أفلامه أفسدت الذوق العام ولا يصح مقارنتها بأفلام فريد شوقي التي خدمت المجتمع). وقالت: (منتهى الجرأة من محمد رمضان، التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو وعبده موته).

وأضافت:(أنصحك يا رمضان، لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع).