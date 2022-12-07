محمد رمضان يرقص مع مضيفة الطيران.. ويبارك لمنتخب المغرب

عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بقصه مع مضيفة طيران، أثناء تواجده على متن طائرة خاصة متجهة من المملكة العربية السعودية إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد إحيائه حفلًا جماهيريًا ضمن فعاليات "ميدل بيست".

محمد رمضان يرقص مع مضيفة الطيران

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء التقاطه الصور رفقة المعجبين أثناء تواجده في مطار السعودية، ولحظة صعوده على متن الطائرة الخاصة ورقصه مع مضيفة الطيران، بالإضافة إلى تدخينه السيجار واستعراض مجوهراته الذهبية من بينها قلادة بتعليقة مكتوب عليها "ملك" بالإنجليزية.

ويبدو أن رمضان يحاول استفزاز متابعيه من جديد، لاسيما أنه تعر لهجوم سابقًا من جمهوره بع نشره فيديو له يرقص مع مضيفتي طيران من الجنسية الألمانية على متن طائرة خاصة متوجهة إلى مدينة الغردقة لحضور الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021.

محمد رمضان يبارك للمنتخب المغربي

وبارك رمضان فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني بنشره مقطع فيديو للاعب المغربي أشرف حكيمي يسدد هدف الفوز في شباك غريمة، مرفقًا في الخلفية أغنيته "الملك"، وعلَّق: "مبرووووك علينا أول منتخب عربي يوصل للدور ربع النهائي مبروووك منتخب المغرب و يارب منها لأعلى..ثقة في الله نجاح".

