محمد رمضان يطرح "تسونامي" تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية في مصر (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن أحدث كليباته الغنائية والذي حمل اسم "تسونامي"، وقام بطرحه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

واستغل رمضان سوء الأحوال الجوية في مصر وسقوط الأمطار الغزيرة لطرح كليبه الجديد، باسم "تسونامي" ليجذب أنظار الجمهور ويجمع أكبر عدد ممكن من المشاهدة في وقت قصير، مستغلًا "تريند" سوء الطقس.

ومارس رمضان في الكليب هوايته المفضلة، باختيار كلمات موجهة لمنافسيه بأنه لازال رقم واحد على الساحة ولا يوجد أحد يستطيع منافسته.

ويقول محمد رمضان في الأغنية: "الي بنلاعبه بنغلبه، أكبر ما فيكوا بنتعبوا، من حيث أتيتوا اذهبوا، انا إعصار تسونامي مبعتدمش اسامي، واحد مفيش مني تاني، طير بقي من قدامي".

أغنية "تسونامي" من تأليف إسلام شيندي وتوزيع الديزل وألحان فريق المدفعجية.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية "إنت جدع"، ويستعد لتقديم دويتو غنائي مع المطرب الفرنسي متري جيمس.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: