محمد رمضان يعلن الحداد على إليزابيث.. ومتابع: "هي جدتك؟"

أعلن الفنان المصري محمد رمضان الحداد لثلاثة أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

محمد رمضان يعلن تأجيل أغنيته حدادًاعلى الملكة إليزابيث

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على موقع إنستغرام صورة له أمام حائط رسم عليه تاج وأسفله كتب عنوان أغنيته الجديدة "دوشة"، مُشيرًا إلى أنه سيعمل على تأجيل طرح الأغنية احترامًا لرحيل الملكة، وكتب: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاثة أيام حدادًا على الملكة إليزابيث"، مٌرفقًا إياه بإيموجي على شكل وجه يبكي.





وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حركة رمضان، لافتين إلى أنه يحاول إثارة الجدل وتصدر الترند لا أكثر، بينما حاول البعض تلقينه درسًا في التاريخ، مُشيرين إلى أنملكة بريطانيا كانت أحد الداعمين لإنشاء وطن قومي لليهود فلسطين.

وعلَّق أحد المتابعين: "هي كانت م بقيت اهلنا ولا ايه دي هي اللي كانت مساهمه في ان اليهوووود يخشو فلسطين".

وأضاف آخر: "والكم مهي سبب للي بصير بفلسطين عاملين حداد عشانها"، وتابع آخر: "مجتمع قذر نسي الي سوتو اليزابيث بفلسطين نسي ايش سوت بسوريا والعراق وانته يا عربي جاي تحكي حداد علا موتها جد هزلت".

من جهة أخرى، تساءل آخرون ساخرين حول ما إذا كانت هي جدته أو والدته بالرضاعة.

وسابقًا، حمَّس رمضان متابعيه لأغنيته الجديدة بالتعاون مع الفنان الشعبي أحمد العدوية، حيث نشر صورة تجمعهما، مُعلقًا: "استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية و حبيبي و أخويا محمد عدوية .. قريباً..ثقة في الله نجاح ".

مريم حسين تعلن الحداد على الملكة إليزابيث

والجدير بالإشارة إلى أن محمد رمضان لم يكن الفنان العربي الوحيد الذي يعلن تأجيل عمل فني حدادًا على ملكة بريطانيا، فقد سبقته الفنانة المغربية- العراقية مريم حسين، التي أعلنت تأجيل أغنيتها باللهجة المصرية "هدية" احترامًا لوفاة الملكة.

وكتبت حسين عبر حسابها في "سناب شات": "سوف يتم تأجيل أغنيتي المصرية هدية من 11/9 إلى يوم عيد ميلادي 16/9 احترامًا لوفاة الملكة العظيمة".