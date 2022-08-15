محمد رمضان متهم بالشذوذ الجنسي.. ويرد: "مركبش راجل"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُشين نُسب للفنان المصري محمد رمضان يتهمه بالشذوذ الجنسي، وهو ما أصرَّ على رفضه ونفيه، رغم تأكيده أنه لا يرد على الشائعات بالمجمل.

محمد رمضان يتهم بالشذوذ الجنسي

وخرج محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ليرد على الشائعات المتداولة حول شذوذه الجنسي، لافتةً إلى أنه لا يستطيع البقاء صامتًا إزائها، وقال: "حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ميتسكتش عليها".

وأضاف: «انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لإسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم لرمضان في خانة التعليقات، فكتبت إحداهن: "يباشا انت ليك وضعك وبعدين الناس شايفك حسن منه مفيش غير الحاقد اللي بيقلو علي اللي احسن منه".

بينما انتقدت إحداهن أسلوب محمد، قائلة: "ليك حق ف الرد واحنا ضد أي اشعات بس كان ممكن ترد بطريقه افضل من كده لان اسلوبك ف الرد غير لائق بصراحه".

أغنية "بم بم" تضع محمد رمضان في مأزق

وهذه لا تعتبر المرة الأولى التي يتهم فيها رمضان بالشذوذ الجنسي والتحريض له، فحينما أصدر أغنيته "رايحين نسهر" الشهيرة باسم "بم بم"، طالب المحامي إيمن محفوظ النائب العام بالتحقق من الأغنية وتقدم ببلاغ رسمي له؛ إذ أشار أن الفيديو المصور خاصتها يتضمن مشاهد تدل على شرب الخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب النساء.

واستشهد المحامي في دعواه بمواد القانون رقم 63 لعام 1976 ومادة رقم 3 و6 و8، التي تحظر شرب الخمور والترويج له.

أما بشأن الشذوذ الجنسي، عاد لمشهد الذي ظهر فيه محمد رمضان معانقًا إحدى الفتيات بطريقة مبتذلة، ليكتشف بعدها أنها رجل.

محمد رمضان يشارك ممثل إباحي في أغنيته القادمة

وتعرض رمضان لهجوم من قبل متابعيه عقب إعلان تعاونه مع المغني الإيطالي ميشيل موروني، الذي شارك في عدة أفلام إباحية، واتهم بالشذوذ الجنسي بعد نشره صورة له وهي يعانق حبيبه.

وأعلن محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن عمل جديد من المقرر أن يجمعه بالممثل الإيطالي قائلاً: "انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني".