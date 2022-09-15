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محمد رمضان يعمل "دوشة" بأغنيته الجديدة.. وشبيهه يسرق الأضواء

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:36
محمد رمضان
محمد رمضان

طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته "دوشة" عبر قناته على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وكاسمها أحدثت دوشة عبر السوشال ميديا وحازت على مئات الآلاف من المشاهدات في وقت قياسي.

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شبيه محمد رمضان في أغنية "دوشة"


حصدت أغنية "دوشة" على أكثر من 300 ألف مشاهدة في أقل من 13 ساعة، وتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفيديو المصوَّر للأغنية، الذي يتضمن شبيه محمد رمضان، الذي يطلق على نفسه اسم "علاء الأسطورة".

وهذه المرة الثانية التي يظهر فيها علاء برفقة النجم المصري، بعد تواجده برفقته في حفله الأخير بالساحل.

محمد رمضان

رد  فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي


وتفاعل رواد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور شبيه محمد رمضان، الذي اعتبروه نسخة طبق الأصل عنه، فعلَّق أحدهم: "شبيهو جامد والله.. اتمني محمد رمضان يخليه يمثل معاه في دور مثلا كاخوه او قريبه بشكل عام".

وأضاف آخر: "قمة التواضع انك تطلع علاء معاك في حفلة ودلوقتي في كليب وقبلله الطفل الصغير يدل ع انك انسان نضيف من جواك  وده بيحببني فيك اكتر يرمضان".

وكتبت إحداهن: "مبسوطه جدا انك نزلتها من نجاح الي نجاح يا فنان .. كنت بستناها من. زمان معجبينك من فلسطين".

 

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محمد رمضان يؤجل أغنية "دوشة"

 

وسابقًا، أعلن رمضان تأجيل طرح أغنيته حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له أمام حائط رسم عليه تاج وأسفله كتب عنوان أغنيته الجديدة "دوشة"، مُشيرًا إلى أنه سيعمل على تأجيل طرح الأغنية احترامًا لرحيل الملكة.
وكتب: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاثة أيام حدادًا على الملكة إليزابيث"، مٌرفقًا إياه بإيموجي على شكل وجه يبكي.

محمد رمضان

كلمات دالة:محمد رمضاندوشةدوشة محمد رمضان

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