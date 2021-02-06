محمد رمضان يقتحم عالم العطور و يطرح مجموعته الخاصة

انضم الفنان المصري محمد رمضان إلى قائمة الفنانين ممن أطلقوا عطورهم الخاصة، مثل عمر الشريف وعمرو دياب وأحلام، بعدما أطلق عطره الخاص به.

وأعلن محمد رمضان عن استعداده لطرح مجموعة من عطوره الخاصة، والتي تتكون من 4 أنواع من العطور تحمل اسم 4 من أغنياته الشهيرة وهي: (نمبر وان، مافيا، بوم بوم، والسلطان، حسب موقع دنيا الوطن.





وجاء إعلان محمد رمضان، بعد يوم واحد فقط من إعلان الفنان عمرو دياب عن إطلاق عطره الخاص، والذي من المنتظر أن يتم إطلاقه رسمياً في حفل خاص في شاطئ (NAMMOS) في دبي في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري.

من جهة اخرى، حققت أغنية "مصباح علاء الدين" الذى طرحها النجم محمد رمضان، 10 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب* على طريقة الفيديو كليب فى أقل من أسبوعين، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتقول كلمات الأغنية: (من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك).



