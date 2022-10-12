محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بعد الغاء معظم حفلاته

يواجه الفنان محمد رمضان، صدمة جديدة، عقب إعلانه عن إحياء حفلات في ثلاث دول عربية، هي سوريا وقطر والعراق، وذلك بعد أزمة إلغاء حفله الذي كان من المقرر أقامته في محافظة الإسكندرية.

قائم مقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، قال إن الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديمه في أربيل-كردستان، ألغي بقرار من محافظ أربيل، أوميد خوشناو، و أن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كوردستان الذين قدموا العديد من الشهداء.

الفنان محمد رمضان، واجه مؤخرا أزمة إلغاء عدة حفلات، وكانت البداية مع الحفل الذي كان من المقرر إقامته في بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، وتم الإلغاء عقب تدشين هاشتاج مناهض ضده تحت عنوان (غير مرحب بك في الإسكندرية)، تبعه إلغاء لحفليه في سوريا ثم في قطر.