محمد عادل إمام يستعد لعمل تلفزيوني جديد.. وهذا ما قاله عن طفلته "خديجة"

قال الفنان المصري محمد عادل إمام، إنه يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، خلال الفترة الحالية، موضحًا أن وتيرة التصوير تسير بشكل طبيعي، وفقًا للمواعيد المحددة، خاصًة أن الفيلم خرج رسميًا من المنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل.

وأوضح نجل الزعيم، في تصريح خاص للبوابة، أنه تلقى سيناريو مسلسل جديد لرمضان 2020، موضحًا أنه يعكف على قراءته لكنه لم يُبد ردًا نهائيًا، خاصًة أن وقته مزدحم هذه الفترة بين الجيم والتصوير إضافة إلى تواجده غالبية الوقت مع أسرته بسبب مولودته الجديدة "خديجة".

وأشار محمد، إلى أن حياته اختلفت منذ قدوم ابنته خديجة، في يونيو الماضي حيث يقضي أغلب الوقت معها لأنها بدأت تستوعب وجود أصوات حولها فعند بكائها يقوم بتشغيل صوت لأي لعبة وهو ما يجعلها تشعر بالاطمئنان، موضحًا أنه سعيد بذلك وسيقوم بتوثيق كل لحظات حياتها.

يُذكر أن محمد عادل إمام، نافس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "هوجان"، برفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد، ولاقى المسلسل إشادة نقدية وجماهيرية خلال وبعد عرضه.

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