محمد عبده يحيي حفلا في لندن في هذا الموعد

البوابة-يحيي الفنان الكبير محمد عبده، حفلاً غنائيًا في لندن، يوم الخميس الموافق 17 أغسطس/آب الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

هذا و كان محمد عبده قد بدأ هذا الصيف بحفل ضمن (جولة المملكة) التي أقيمت برعاية (الهيئة العامة للترفيه) و من تنظيم روتانا في مختلف مناطق المملكة، كما و أحيا حفلاً في الإمارات، ما بين دبي، أبوظبي، و باريس.

يذكر ان آخر ألبومات الفنان محمد عبده حمل (يا عافية قومي)، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، و مريت.