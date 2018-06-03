الفنان السعودي محمد عبده

رُزق فنان العرب النجم السعودي محمد عبده مؤخرًا بطفله جديدة أطلق عليها اسم العنود، وبذلك تكون العنود هي الإبنة الثالثة لفنان العرب من زوجته الثانية الفرنسية من أصول جزائرية حيث له منها ابنة تُدعى عاليا وابن يُدعى خالد. وللفنان السعودي سبعة أولاد آخرين من زوجته الأولى وهم نورة، ود، ريم، هيفاء، عبدالرحمن، بدر، دلال.

وعلى الصعيد الفني من المقرر أن يحيي الفنان محمد عبده حفل غنائي في رابع يوم عيد الفطر وتحديدًا يوم 18 من الشهر الحالي في العاصمة السعودية "الرياض"، في مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي يتسع إلى 3000 شخص.

وكان عبده قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم "لك يا محمد" إهداء لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهي من كلمات مشعل بن محماس، ألحان ياسر بوعلي، توزيع وليد فايد.