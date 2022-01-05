محمد عبده يرزق بطفل جديد بعمر الـ 72 عامًا.. تعرف كم أصبح عدد أبنائه

فاجأ الفنان السعودي محمد عبده جمهوره بإعلانه استقبال مولود جديد أطلق عليه اسم سلمان، وقال عبده في تغريدته: "الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَهذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

محمد عبده يرزق بعمر الـ 11 في عمر الـ 72

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر معبرين عن صدمتهم وسعادتهم في نفس الوقت ولم يخلو الأمر من التعليقات التي مازحت الفنان السعودي لانجابه في عمر الـ 72

وانهالت التعليقات ما بين المهنئة له والممازحة ومن أبرزها: "ماشاءالله باقي فيك حيل الله لا يضرك مبدع بالمسرح وخارج المسرح يابو نوره الله يحفظك

وفي تعليق اخرانتقد تعليقات الجمهور التي تحدثت عن عمره وانجابه في هذه السن: "وش وضع اللي بالتعليقات؟؟

هذي حياته الخاص بكيفه،بدل ماتقولوا "يتربى بعزك..الله يجعله من الصالحين"،تقلون كلمات مالها اصل؟

هذي سنة الحياة الكونية،و سنة عن الانبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام سن بإكثار الإنجاب،ليفخر بأمته،زكريا عليه السلام انجب وهو كبير فالعمر فبلاشي قلت ادب رجاء

محمد عبده وحياته الخاصة

يحرص الفنان السعودي الملقب بفنان عبده على ابقاء حياته الخاصة سرية وبعيدًا عن الإعلام، إلا أن من الامور المعروفة عنه أنه تزوج في بداية حياته واستمرت زيجته حتى 26 عامًا نتج عنها 7 ابناء نورة ووِدّ وهيفاء وريم ودلال و عبد الرحمن وبدر ثم تزوج لاحقًا بفتاة شابة فرنسية الجنسية من اصول جزائرية، وفي بداية الأمر نفى الفنان السعودي هذا الخبر الا ان عائلته اكدته

ورزق من هذه الشابة بـ 3 ابناء، اخرهم سلمان الذي استقبله في الساعات الماضية واطلق عليه اسم سلمان تيمنًا بولي العهد السعودي