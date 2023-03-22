محمد عبده يشعل حربًا إلكترونية.. "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"

أحدث الفنان السعودي محمد عبده حالة من الجدل وحربًا إلكترونية، بسبب التصريحات التي أطلقها على هامش إحيائه حفلاً غنائيًا ضمن جلسات ليالي العاصمة السعودية الرياض.

محمد عبده: "السعودية أبو الدنيا"

في الفيديو الذي جرى تداوله كالنار بالهشيم، يشيد فنان العرب بالسعودية وقيمتها الكبيرة لاجئًا لمقولة "مصر أم الدنيا" لكن بطريقة مختلفة، وقال: "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب. إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها".

وما كان لفتة اعتزاز وافتخار بأصوله ومسقط رأس، قوبل محمد عبده بالانتقادات والهجوم من قبل المغردين، الذين رأوا أن تصريحاته انتقاص لمكانة مصر وعراقتها، لاسيما أن مقولة "أم الدنيا" تستخدم لوصفها.

ردود أفعال المتابعين على تصريحات محمد عبده

وعلَّق أحد المتابعين ساخرًا، مستذكرة تصريحات الفنان التونسي لطفي العبدلي حينما قال أن "تونس أبو الدنيا"، وقال: "هي الدنيا اكيد ليها اب يعني مستحيل تكون دنيا من غير اب، الان من هو الاب، هذا السؤال؟ السعودية او تونس؟ لأن قبل محمد عبده، الممثل التونسي لطفي العبدلي قال (تونس ابو الدنيا) في ايام قرطاج السينمائية و بحضور عادل امام الي ما عجبته و اتغاض و من يومها و لطفي العبدلي ممنوع من دخول مصر!".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن الفنان السعودي مُشيرين إلى أن من حقه الافتخار بوطنيته، فكتب أحدهم: "انا مش شايف مشكله في اللي قاله محمد عبده ، احنا مش محتاجين نقول احنا مين وكلامه اشوفه من حقه يفتخر بوطنه وياريت عندنا ناس تفتخر بوطنها ،، بالعكس انا شايف ان مقارنته بمصر هو رفعه لشأن مصر ،، ومن حق اي مواطن يفتخر ببلده ، ياريت احنا عندنا شعب بيعمل كده".

وأضاف آخر: "الفنان محمد عبده يقصد ان مصر والسعودية عبارة عن أسرة واحدة مؤلفة من اب و أم وبنت اسمها دنيا".

