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محمد عبده يغني في دار الأوبرا الفرنسية و في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

منشور 21 حزيران / يونيو 2022 - 03:47
محمد عبده
محمد عبده

يستعد النجم السعودي محمد عبده لإحياء حفل غنائي لأول مرة بالعاصمة الفرنسية باريس،وذلك على خشبة مسرح دار الأوبرا الفرنسية في قصر غارنييه الشهير.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في يوم 22 يوليو/تموز المقبل، ويقدم فيه فنان العرب محمد عبده لجمهوره خلال الحفل العديد من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها على مدار مشواره الغنائية، ومن المفترض أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات السعودية والعربية المقيمة بفرنسا.

وطرح محمد عبده مؤخرًا أغنية بعنوان (كتير اشتقت) على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

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