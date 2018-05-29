ابن عدوية ومحمود العسيلي يدعمان محمد صلاح بهذه الطريقة

محمد صلاح

في لفتة جميلة منهما، ودعمًا لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح الذي أصيب مؤخرًا في نهائي أبطال أوروبا، طرح المطربان محمد عدوية ومحمود العسيلي عبر "يوتيوب"، فيديو جديد لأغنيتهما "أنت تقدر".

والأغنية كان قد تم طرحها من خلال إعلان تلفزيوني، لكن المطربين أعادا تصميم المقطع بلقطات للنجم صلاح، وذلك تضامناً معه بعد اصابته، وكتب عدوية على المقطع: "حصريا أغنية انت تقدر، محمد عدوية ومحمود العسيلي كاملة، فيديو لدعم محمد صلاح".

وأغنية "أنت تقدر" من كلمات أمير طعيمة، ولحن محمود العسيلي، ولاقت نجاحاً كبيراً فور طرحها.

نأحية أخرى يستعد عدوية لطرح ألبومه الجديد، باسم "سكوت خلاص"، وكان كشف في إحدى لقاءاته الإذاعية أنه يتمنى الوصول للعالمية مثل نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، واصفا النجم المصري بأنه "شخصية مجتهدة وكسرت كل الحدود".

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