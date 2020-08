محمد عساف لم يتزوج منذ أيام قليلة.. وهذا ما قاله عن زوجته!

الرجاء عدم التعاطي مع الشائعات وشكراً لكل حد بارك واتمنى منكم دعوة خير وربي يحفظكم @mbctrending

A post shared by Mohammed Assaf🇵🇸 (@mohammedassaf89) on Aug 12, 2020 at 6:40am PDT