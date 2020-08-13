محمد عساف لم يتزوج منذ أيام قليلة.. وهذا ما قاله عن زوجته!

خرج الفنان الفلسطيني محمد عساف عن صمته بعد تداول فيديوهات من حفل زواجه وصور زوجته المدعوة ريم عودة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشكر محمد عساف كل من بارك له بزواجه وأكد أن الحفل كان مقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء بسبب جائحة كورونا في العالم العربي، كما أنه رجا من الجميع عدم تداول تفاصيل حياته وصور زوجته لأنه يفضل أن يبقيها خارج إطار أعين الصحافة والميديا، وأكد أنها لا تملك أي حساب رسمي عبر منصات السوشال ميديا وأن جميع الحسابات التي انتشرت مزيفة والهدف منها جمع اللايكات لا أكثر.

تصريح عساف أثار التساؤل حول ما إذا كان عساف قد أُحرج من صور زوجته التي تعتبر جريئة نوعاً ما خاصةً مع إشاعة أن انفصاله عن خطيبته الأولى المذيعة لينا قيشاوي كان بسبب عملها وأنه متحفظ نوعاً ما.

البعض أكد أن الصور المتداولة ليست لزوجته بل هي فتاة أخرى تشبهها وهو ما شكل حالة من الجدل ودفع عساف للخروج عن صمته. في نفس السياق تم تداول أخبار أن عساف قد تزوج بالفعل في بداية شهر أغسطس بعد قصة حب إستمرت لأشهر مع الفتاة الفلسطينية من أم دنماركية.

فنياً، كان قد أطلق محمد أخر أعماله الفنية والذي حمل عنوان "دلع دلعونا" والتي حققت أكثر أكثر من 2.4 في غضون أشهر.

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