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محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة (فلسطيني واقطع)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 02 آب / أغسطس 2022 - 02:46
محمد عساف
محمد عساف

طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، أغنيته الجديدة (فلسطيني واقطع)، على قناته الرسمية، على منصة (يوتيوب)، والتي حصدت أكتر من 16 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان رزق الجوجو، وتوزيع وميكس قسم الخواجة، ماسترينج فادي جيجي، ورعاية شركة جوال.

وتعبّر كلمات الأغنية عن مشاعر الفخر بالانتماء لفلسطين، فجاءت على النحو الآتي:(اللي قبَّع قبَّع واللي ربّع ربّع، ولع ولع ولع، فلسطني واقطع).

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وكان عساف قد شوق متابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بمقطع تشويقي من الأغنية التي يظهر في خلفيتها لأنها على طريقة الفيديو ليريكس وقد وضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه وأرفق المقطع بتعليق :(موعدنا الليلة الساعة 8 مساءً بتوقيت فلسطين. #فلسطيني_واقطع .. جاهزين؟؟).

 

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