محمد عساف يقابل توأمه في متحف مدام توسو.. وهذه نصيحته له

أثبت الفنان الفلسطيني محمد عساف وجوده بالوطن العربي بأعماله الغنائية الناجحة، إضافة إلى حصوله على لقب "محبوب العرب" بعد أدائه المبهر في برنامج المواهب "آراب آيدول".

وتكريمًا لإنجازاته ونجاحاته، حظي محمد عساف على مجسم شمع خاص به في متحف مدام توسو في الشرق الأوسط.

وقد كشف متحف "مدام توسو" دبي عن المجسم الشمعي الذي صمم خصيصًا لمحبوب العرب في حفل رسمي أقيم بالشراكة مع مدام توسو داخل المنتجع الفاخر سيزرز بالاس دبي، وعبرَّ محمد عساف عن سعادته وفخره بمثل هذا التكريم، وبدا عليه الدهشة من الشبه الكبير الذي يجمعه بالتمثال.

ويعتبر هذا المجسم الثاني الذي يعلن المتحف عن إنجازه لنجوم الشرق الأوسط، فقد صمم الأول للفنّانة الإماراتية- اليمنية بلقيس فتحي.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة محمد عساف مُشيدين بإنجازاته، فكتبت إحداهن: "بستاهل عساف واحسن بكتير من عالم الها زمان بالفن بكفي صوت وصوره ومحترم".

وعلَّق آخر: "محمد عساف فنان موهوب ويستاهل أكتر طبعا، وموصلش لكده بالسهل يعني،ربنا يوفقه".

وكتب آخر معلقًا: "مبروك محمد عساف .. برأيي لو بلشو بالشخصيات الي رحلو عن عالمنا وكانو متميزيين وتركوا بصمات مؤثرة في الفن والسياسة والتاريخ والعلوم والهندسة المعمارية على سبيل المثال".

وأشار محمد عساف أن أخذ المقاسات بدقة تطلب من طاقم العمل يوم كامًلا، ابتداءً من شعر وجهه إلى مقاسات أصابعه. وكشف أن الشعر أخذ من طاقم العمل أكثر من 3 شهور، حيث ثبت شعرة شعرة.

وحينما طلب من عساف توجيه كلمة أو نصيحة لشبيهه، قال: "الواحد يعيش الحياة بحلوها ومرها، بس يتبه وقد ما كان الإنسان كان ذكي إلًا ما يوقع بشغلات كثيرة خاصة الناس يلي بتشوفها حواليك.. بنمر بمراحل بس المهم كيف انعديها.".

واختار عساف إهداء تمثاله الشمعي أغنية "مكانك خالي" لأنها من أكثر الأغاني التي لقت صدى كبير.

ومن المقرر أن يفتح متحف مدام توسو دبي أبوابه للزوار في وقت لاحق من هذا العام، وسيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية لا مثيل لها، حيث سيمنح الزوار فرصة استثنائية لالتقاط الصور التذكارية بجانب نجومهم المفضلين، كما سيقضون أوقاتًا ممتعة في عالم الأضواء والشهرة الساحر بصحبة 60 نجمًا عالميًّا.