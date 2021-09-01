محمد عساف يكشف عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر أحد البرامج التلفزيونية الفنية عن إصابته بفيروس (كورونا) مرتين دون أن يعلم الكثير حتى من أقاربه. وتعاطف الكثير من جمهوره عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صوراً له تحت هاشتاج (سلامتك يا عساف)، حسب موقع صحيفة الخليج.

وجاءت تصريحات عساف على هامش مشاركته في حفله الأخير في دبي إذ قال: (جائحة كورونا أرهقت الكثير وأنا واحد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مرتين).

ووأوضح عساف ان أن إصابته الثانية بكوفيد-19 كانت في شهر يوليو/تموز الماضي، قائلا: (لسه تعبان شوي عالصدر ولما عملنا تمارين للحفلة مبارح كنت تعبان ومش قادر أغني، ولكن الحمدلله اليوم أحسن ومحضر حالي كتير منيح).

يُذكر أن آخر أعمال محمد عساف كان أغنية (لسطين إنت الروح)، وهي من كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار، وإشراف أنس النجار، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطُرحت أخيراً على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).