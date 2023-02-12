محمد فؤاد يخسر أكثر من ربع مليون دولار.. وهذه التفاصيل

خسر الفنان المصري محمد فؤاد ما يقارب الـ12 مليون جنيه مصري بعملية نصب واحتيال أقدم عليها أكثر من 4 أشخاص، أوهموه بتأسيس شركة عقارية على أن يحظى بنسبة أرباح وفق عقد مبرم بينهم.

محمد فؤاد يتعرض لعملية نصب واحتيال

وفي التفاصيل، أخلت المجموعة ببنود وشروط العقد المبرم بينهم وبين محمد فؤاد، بعد حصولهم على المبلغ المالي متفق عليه والذي يعادل 400 ألف دولار، متجاهلين منحه نسبة الأرباح الخاصة المتفق عليها كل شهر أو ثلاثة أشهر، بحجة عدم تمكنهم من تجميع المبلغ المتفق عليه.

وحرر الفنان محضر في قسم شرطة الشروق يتهم فيه المشكو عليهم بالمماطلة بمنحه النسبة المتفق عليها فيما بينهم، وإخلالهم بشروط العقد، وإيهامه بتأسيس شركة عقارية..

واستعجلت جهات التحقيق في القاهرة عملية التحريات في الدعوى القضائية، والتي تعود إلى شهر مايو من العام الماضي.

محمد فؤاد وحفلات عيد الحب

وأحيى الفنان المصري حفلًا غنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس السبت، على أن يقدم حفلصا آخر يوم غد الموافق 13 فبراير. كما سيقدم حفلًا غتائيًا في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 17 فبراير، ومنح تذاكر مجانًا للسيدات.

