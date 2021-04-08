هند البلوشي ترد على علي يوسف ومتجهة إلى بغداد...والأخير يعترف بزواجه بالخطأ!

هند البلوشي تشرفكم وين ما راحت ولا يمكن تسوي شي غلط وتنزل راسكم بالأرض!

هكذا بدأت الممثلة الكويتية هند البلوشي تصريحاته النارية والتي أكدت فيها أن أهلها على علم بخبر زواجها ولولا ذلك لما خرجت اليوم بكل جُرأة وواجهت علي يوسف.

"كفاية علي يوسف كفاية يا ابن الأصول"!

هند أضافت "عقد الزواج الي تقول انو مو أصلي أنا رح أجي لـ بغداد وأرفع قضية عليك بالتزوير والتشهير والقضاء بينا".

كما أنها كشفت أنها تمتلك العديد من الأدلة التي تثبت زواجها ومن بينها صُور لها مع أهله الذين كانوا متواجدين معهم لمدة شهر في تركيا وحضروا حفل الزفاف، كما وأضافت أنها تمتلك فيديو لحفل عقد القران الذي تم بينهما بحضور الأصدقاء والمقربين من طرفه.

بلوشي أيضاً أضافت أنها طلبت الطلاق من علي يوسف بعد أن كشفت خداعه إلا أنه رفض ذلك ووجه لها كلام شديد اللهجة عن طريق محاميه الخاص، وحول موضوع الفيلم أكدت أنها سلمته شركة الإنتاج الخاصة بها ومن هنا ظهر موضوع تصوير فيلم سينمائي يجمعهما.

بالعودة لـ علي يوسف فقد شارك منذ ساعات عدة منشورات وتلعثم أثناء الكلام ليؤكد الزواج الذي تم وانتهى قبل أن تشهر بلوشي الأمر وتحوله إلى قضية رأي عام وسط جدل كبير بين الجمهور العربي.

علي كان أمس قد أطل بفيديو لايف ونفى خبر الزواج وأكد أن الأمر مجرد عمل سينمائي وكان هنالك مشروع إرتباط إلا أنه باء بالفشل. كما أضاف أنه سيقاضي كل من أساء لعائلته ومن بينهم هند وصديقاتها اللواتي سخرن منه خلال بث لايف منذ مدة قريبة، وأكد أنه أيضاً سيحاسب الإعلاميات اللواتي نشرن أخبار كاذبة وغير حقيقية.



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