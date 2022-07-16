محمد منير يدخل في نوبة بكاء على المسرح و هذا هو السبب...

دخل المطرب القدير محمد منير في نوبة بكاء خلال حفله بالإسكندرية، وذلك أثناء غنائه أغنية (أنا بعشق البحر)،

اضطر بعدها لوقف الغناء إلى أن تدخل أحد أعضاء فرقته واعطاه كوب من الماء حتي يستأنف غنائه مرة أخرى.

وكان محمد منير قد طالب جمهوره في بداية حفله بالإسكندرية بالدعاء لصديق عمره وأحد أعضاء فرقته الغنائية دومان بونكا والذي وافته المنية منذ عدة أسابيع وكان تربطه به علاقة صداقة قوية.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لمحمد منير منذ ما يقرب من عشر سنوات في مدينة الإسكندرية. وقدم منير عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الجمهور في الإسكندرية.