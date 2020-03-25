محمد هنيدي يثير ضحك الجمهور على تويتر بسبب تعليقه على فيروس "هانتا"

كعادته، لم يسلم منه حتى الفيروس، وبروحه المرحة وحسه الكوميدي المعهود أثار الفنان المصري محمد هنيدي ضحك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كتب تعليقًا ساخرًا عن فيروس هانتا الجديد الذي أشيع أنه انتشر مؤخرًا في الصين وبدأ بحصد الأرواح حيث توفي شخص وأصيب 31 به.

وفي البداية، علق هنيدي قائلًا: "طب ادولنا فرصة نشم نفسنا بس"، وقام فيما بعد بنشر لقطة من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وهي اللقطة التي يظهر فيها هنيدي برفقة الممثل سامي سرحان الذي يحاول فيها إقناعه بأن الصين حلوة، ليعلق نجم الكوميديا قائلًا: "الله يرحمك يا جدي..كنت حرامي وكمان كذاب".

الله يرحمك يا جدي .. كنت حرامي وكمان كداب pic.twitter.com/hVLthCSKBG — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 24, 2020

والجدير بالذكر وبعد الكثير من الأقاويل والتخوفات، اتضح بأن فيروس هانتا ليس خطيرًا كما ينشر البعض ولن يكون بخطورة فيروس كورونا، وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات "فيروس هانتا" نادرة، وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنا مناسبا لمضيفات القوارض للفيروس، وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا، إذا عضه حيوان مصاب.

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