ريهام سعيد تخرج عن شعورها بسبب تأييد منعها من الظهور الإعلامي.. وتهدد برد قوي! (صورة)

لم تتمالك الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أعصابها، بعد صدور حكم قضائي بمنعها من الظهور على جميع الشاشات لمدة عام، بتهمة إثارة الرأي العام.

وعبرت ريهام في منشور لها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" عن غضبها من التهم الموجهة إليها في حيثيات الحكم القضائي، وقالت: "أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ أمال أزاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبية وحب الناس جه منين؟".

وأضافت: "والتبرعات الضخمة كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ والملايين الي اتعالجوا والحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير أوي دي كانت ايه؟ والناس الي كانت بتحاول تقلدني أنا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد".

وواصلت: "الافتراء والتشويه الباطل والكوسة مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير إني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء ربنا على الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل. حقي راجع بحق لا إله إلا الله راجع".

وكانت محكمة مصرية قد أيدت قرار منع ظهور ريهام سعيد على جميع الشاشات، لمدة عام واحد فقط، بعدما رفضت طلب الإعلامية المصرية بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة.

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