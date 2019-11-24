محمد هنيدي يطمئن محبيه بعد خضوعه لعملية جراحية مدتها 5 ساعات! (صورة)

كشف الفنان محمد هنيدي عن خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، وذلك بعد أن شارك مع متابعيه على مواقع التواصل صورة له بعد خروجه من العملية وطمأن متابعيه ومحبيه على حالته الصحية من خلال إرفاقه لتعليق عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وظهر هنيدي في الصورة وهو يرتدي الزي الخاص بغرفة العمليات وكانت الإبرة لا زالت في يده، وترك تعليقًا قال فيه: "الحمدلله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام...5 ساعات متواصلة الحمدلله قمنا بالسلامة".

الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الكبير الذي يحظى به هنيدي، حيث أظهر الجميع محبتهم وخوفهم على نجمهم المفضل، وقام المشاهير أيضًا بتهنئة نجم الكوميديا بسلامته وتمنوا له الشفاء العاجل مثل الفنانة إيمان العاصي، وكندة علوش وساندي وغيرهم.

على الصعيد الفني، من المقرر أن يتابع هنيدي تصوير أعماله الجديدة التي سيطل بها على الجمهور قريبًا، ومن بينهم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، وأيضًا عمل آخر بعنوان "كينج سايز".

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