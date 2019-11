محمد هنيدي يطمئن محبيه بعد خضوعه لعملية جراحية مدتها 5 ساعات! (صورة)

الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة 🙌 الحمد لله قومنا بالسلامة 🤲🙏🏻🙏🏻

A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal) on Nov 23, 2019 at 3:48am PST