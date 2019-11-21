توسيع مسرح مهرجان الرياض الترفيهي من أجل "محمد رمضان"!

أعلن المستشار ورئيس مجلسة هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" عبر حسابه الشخصي في موقع تويترعن نفاذ تذاكر الفنان المصري "محمد رمضان" ونظرا للإقبال الشديد تم زيادة ألف تذكرة عن طريق موقع شراء التذاكر.

من جهة أخرى، علق الفنان المصري أنه سعيد بزيادة عدد التذاكر وان المسؤولين في المهرجان قاموا بتوسعة المسرح ليتناسب مع جماهيره الكبيرة في الرياض. يذكر أن حفل محمد رمضان سيقام اليوم الساعة الـ8 على مسرح "معرض الرياض للسيارات".

من جهة أخرى، شارك الفنان فيديو له قبل يومين من الطائرة وهو يرقص على أنغام أغنية "نومبر ون" مع تعليق: "إحساس مختلف، الرقص فوق السحاب، سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي، في طريقي إلى أقوى حفلة في الرياض"، كما نشر صورة له برفقة زوجته من قلب الطائرة وعلق عليها "مع حياتي".

كما شارك فيديو جديد له من البروفات التي تسبق الحفل، وظهر وهو يرقص على ظهر الحصان في المسرح على أنغام أغنيته "فيروس".

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