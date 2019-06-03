محمد هنيدي ينشر صورة تجمعه بالفنان حسني حسني ردًا على شائعات وفاة الأخير!

انتشرت في الساعات الماضية شائعات كبيرة حول وفاة الفنان المصري حسن حسني وذلك بعد دخوله المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة بكثرة، وتفاعل الجمهور معه مستذكرين أعماله الفنية، وساعد في انتشار الشائعة بشكل كبير تعرض الفنان المصري لوعكة صحية ودخوله المستشفى.

من جانبه قرر الفنان محمد هنيدي الرد على هذه الشائعات بنشر صورة تجمعه بالفنان حسن حسني مؤكدًا انه يجلس معه على أحد المقاهي في وقت انتشار الشائعة نافيها بشكل قاطع.

وظهر هنيدي في الصورة إلى جانب الفنان القدير حسن حسني والذي كان ممسكًا بـ "الشيشة" وكتب مُعلقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان".

ومن جانبه نفى نقيب الممثلين أشرف زكي خبر وفاة الفنان حسن حسني قائلًا إن هذه الأخبار تنتشر بكثرة حول النجم الذي يدخل المستشفى لأي سبب صحي، متمنيًا من الجمهور والصحافة توخي الحذر عند نقل هذا النوعية من الأخبار والتي تمس حياة الفنان بشكل مباشر.

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