محمود العسيلي يطرح كليب أغنية (وجع الهوى)

طرح محمود العسيلى منذ قليل أغنيته الجديدة (وجع الهوى) عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وذلك استكمالاً لعام 2018 الذي أصدر فيه أكثر من أغنية حققت عدد مشاهدات كثيرة آخرها (بيت جدتي) الذى طرحها فى وقت سابق من العام الجاري وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع، والذي تعاون فيها مع كل من الشاعرة يمنى العسيلي والموزع على فتح الله والمخرجة سارة رافع، حسب اليوم السابع.

وقد قام العسيلى بالأمس بتشويق جمهوره على (انستجرام) من خلال بوست أعلن فيه طرح الأغنية اليوم بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب منذ يومين على (انستجرام) ايضاً.