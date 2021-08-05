محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي...صور

احتفل الفنان محمود العسيلي ، بعيد ميلاد ابنه علي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ).

و نشر الفنان محمود العسيلى صورا بصحبة ابنه من خلال خاصية (ستوي) معلقا عليها (كل سنة وأنت طيب يا كل حاجة في حياتي).

وعلى الجانب الآخر، أحيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

يذكر أن أخر أعمال محمود العسيلى قبل اغنيه علي خد كانت أغنية (بقت معايا) من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.