محمود العسيلي يطرح (أموت أنا) من فيلم (تحت تهديدي السلاح)

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه والتي تحمل أسم (أموت أنا)، من فيلم (تحت تهديد السلاح) على موقع (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد السيد، وألحان أحمد طارق يحيى، وجاءت بعض كلماتها كالتالي: (أموت أنا.. قتيل أنا، وأنا مش متعتع من هنا، هنام هنا وأقوم هنا، لحد ما ترضي عليا أنا، سئيل أنا.. لازق هنا، مش فارقة معايا البهدلة).

يذكر أن (تحت تهديد السلاح) من بطولة حسن الرداد، مي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج الفني.

و يحكي الفيلم قصة حب تجمع بينه وبين الفنانة مي عمر، في إطار رومانسي كوميدي، مع إصابة البطل بمرض نفسي، ووقوع جريمة قتل تدور حولها الأحداث.