محمود المهدي ينشر صورة له من المشفى

أثار الفنان المصري محمود المهدي قلق متابعيه، بعد نشره صورة لها من داخل المشفى موصولًا بأنابيب المحاليل.

ولم يذكر محمود المهدي أسباب دخوله المشفى، كما لم تنشر زوجته منة عرفة أيَّ منشور يدل على تواجدها معه أو أسباب تواجده في المشفى.

ويأتي تواجد المهدي في المشفى، بعدما وعد متابعيه بالكشف عن المويد من الحقائق بعد غيابه الطويل، كما وجَّه نصيحة لمن يوَّد الارتباط أحد من مشاهير الوسط الفني عبر منشور شاركه عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتب: "نصيحة من تجارب، ونصيحة أخوية لو كنت راجل شرقي أو بنت وبتغيري وهترتبط بحد قدامك من الوسط الفني اعرف إنوا هيحصلك حاجة من تنين الأول هتغير حاجات من مبادئك وثانيا هطلق".

وتابع: "صدقني مفيش حل ثالث دي نصيحة لأي حد مقبل على خطوة زي دي وهيرتبط بحد من الوسط الفني".

ولفت إلى أنه سيكشف العديد من الأسرار حول اختفائه والتزامه الصمت في منشور آخر، كتب فيه: "اليومين دول هوضح حاجات كتير بسبب الأحداث اللي فاتت وليه وليه لم رجعت سكتت وغيرت حاجات للأسف".



