محمود كهربا ينهال على رامز جلال بالضرب..فيديو!

حل اللاعب المصري "محمود كهربا" ضيفاً على برنامج رامز جلال للمقالب والذي يحمل "رامز مجنون رسمي".

رامز أجبر محمود على البوح عن سبب الخلاف الذي وقع بينه وبين اللاعب طارق حامد، ليصرح كهربا "أن طارق هو من بدء الأمر وقام بشتمه"..

كهربا أبدى رد فعل متعصب نوعاً ما على مقلب رامز، حتى أنه شتمه وهدده بالضرب وهو ما حدث فعلاً في الكواليس بعد انتهاء الحلقة وتهجم عليه بالضرب ثم سامحه على فعلته.

يذكر أن برنامج رامز مهدد بالتوقف بسبب مشاهد العنف الذي يحتويها، إلا أن مجموعة الـ MBC قررت متابعة عرض البرنامج بغض النظر عما يقال وبالرغم من قرار منع الظهور الإعلامي الذي صدر بحق رامز جلال.

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