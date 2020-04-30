الممثلة فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل صادمة عن خيانة زوجها مع صديقتها!

أثارت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر الجدل حولها، وذلك بعد أن كشفت عن تفاصيل تعرضها للخيانة من قبل صديقتها وزوجها خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وقالت فريدة سيف النصر خلال اللقاء عن تفاصيل ما حدث لها من قبل صديقتها وزوجها: " بيتي اتخرب لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي، وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي".

وتابعت: "وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف".

على الصعيد الفني، تشارك فريدة سيف النصر في الموسم الرمضاني 2020 في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وبمشاركة عدد من النجوم الآخرين مثل أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وغيرهم.

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