مخرج (الهرشة السابعة) يعتذر للجمهور لهذا السبب الغريب!

البوابة-اعتذر المخرج المصري كريم الشناوي، للجمهور عن خطأ إملائي ظهر في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسله الرمضاني (الهرشة السابعة)، و الذي يقوم بإخراجه. وحملت الحلقة عنوان (عايزة أستحمى)، إلا أنها ظهرت على الشاشة باسم (عايزة أستحمة).



وكتب كريم الشناوي عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، قائلا: (نعتذر عن الخطأ الإملائي في كتابة عنوان الحلقة الثالثة و جاري تعديل الخطأ).

وأضاف: ( تعديل في اللحظات الأخيرة تسبب في خطأ أزعجنا بقدر ما أزعجكم. هذا تفسير و ليس تبرير. شكرا جزيلا للتفهم).

يذكر ان مسلسل (الهرشة السابعة) بطولة عدد من النجوم ، وهم أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد محمود، حنان سليمان، بجانب العديد من ضيوف الشرف.