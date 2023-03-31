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مخرج (الهرشة السابعة) يعتذر للجمهور لهذا السبب الغريب!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 31 آذار / مارس 2023 - 04:09
مسلسل (الهرشة السابعة)
مسلسل (الهرشة السابعة)

البوابة-اعتذر المخرج المصري كريم الشناوي، للجمهور عن خطأ إملائي ظهر في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسله الرمضاني  (الهرشة السابعة)، و الذي يقوم بإخراجه. وحملت الحلقة عنوان (عايزة أستحمى)، إلا أنها ظهرت على الشاشة باسم (عايزة أستحمة).

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وكتب كريم الشناوي عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، قائلا: (نعتذر عن الخطأ الإملائي في كتابة عنوان الحلقة الثالثة و جاري تعديل الخطأ).
وأضاف: ( تعديل في اللحظات الأخيرة تسبب في خطأ أزعجنا بقدر ما أزعجكم. هذا تفسير و ليس تبرير. شكرا جزيلا للتفهم).

يذكر ان مسلسل (الهرشة السابعة) بطولة عدد من النجوم ، وهم أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد محمود، حنان سليمان، بجانب العديد من ضيوف الشرف.

كلمات دالة:مسلسل الهرشة السابعة

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