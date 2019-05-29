مخرج "الهيبة - الحصاد" يثير استياء اللبنانيين بسبب هذا المشهد..فما القصة؟

يشارك الجمهور في الوطن العربي بشكل مكثف في الموسم الرمضاني الحالي من خلال طرح الآراء وردود الفعل تجاه الأعمال الفنية المعروضة بعد متابعة حلقاتها، ويبدو أن مخرج الهيبة سامر برقاوي أثار استياء العديد من اللبنانيين بسبب مشهد لا يمثل الواقع وبعيد تمامًا عنهم.

وكان المشهد المثير للجدل في "الهيبة – الحصاد"، حينما قررت نور الخروج من المنزل والذهاب للتسوق، لتجد نفسها أمام مقهى الهيبة فتقرر الجلوس هناك، فيتجمهر حولها رجال الهيبة بطريقة وصفها الجمهور قائلًا كأنهم لم يروا امرأة من قبل وهو ما دفع البعض للتعليق: "لبنان مش هيك"، مؤكدين أن المخرج بالغ في المشهد.

الجدير ذكره أن مسلسل "الهيبة – الحصاد" كان محط أنظار عدد كبير من المتابعين الذين خاب أملهم مع مرور الأحداث، وذلك بسبب عدم تقبلهم لشخصية جبل الرومانسي وتمحور الأحداث حول علاقته بنور رحمه، بعدما كان لاقى نجاحًا في جزئيه الأول والثاني بشخصية جبل المافيا وزعيم الهيبة.

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